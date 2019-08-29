شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة، حملة أمنية، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وإزالة مخالفات الكافيتريات والمقاهى المخالفة، والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة للترخيص.

شارك بالحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، وقوات أمن الجيزة، وإدارة شرطة المرافق، والحماية المدنية، وأسفرت عن إزالة وتحرير 2581 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وغلق وتشميع محلات مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.