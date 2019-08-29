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سعر الريال السعودى اليوم.. و4.4 جنيه للشراء

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:46 م
سعر الريال السعودى اليوم.. و4.4 جنيه للشراء الريال السعودى
سماح حمدى

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ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 29-8-2019، حيث سجل سعر الريال عند 4.4 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.4  جنيه للشراء.

4.43  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.39  جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.39  جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.33 جنيه للشراء.

4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.37 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.38  جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.


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