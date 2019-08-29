سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 01:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

زى النهاردة.. قائد عسكرى روسى ينتحر بعد الهزيمة المذلة من الألمان

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:00 ص
زى النهاردة.. قائد عسكرى روسى ينتحر بعد الهزيمة المذلة من الألمان القائد العسكرى الروسى سامسونوف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت القوات الروسية هزيمة قاسية على يد الجيش الألمانى، فى معركة تاننبرج عام 1914، خلال الحرب العالمية الاولى، حيث دمّر الجيش الروسى الثانى بشكل شبه كامل، وبسبب هذه النهاية التعيسة للمعركة، أقدم أحد أبرز القادة العسكريين الروس على الانتحار تجنباً لعار الهزيمة.

يعتبر ألكسندر سامسونوف، أحد أبرز القادة العسكريين الروس،خلال الحرب العالمية الأولى، لمسيرته العسكرية المليئة بالإنجازات، حيث شارك في الحرب الروسية – العثمانية ما بين عامي 1877 و1878 والتي انتهت بانتصار الروس، وخسارة العثمانيين لمزيد من أراضيهم عقب توقيع معاهدتى سان ستيفانو وبرلين.

وما بين عامى 1899 و1901، شارك ضمن القوات الروسية إلى جانب قوات التحالف في قمع ثورة الملاكمين بالصين. كما تميز خلال الحرب الروسية – اليابانية ما بين عامي 1904 و1905 ليكسب شعبية لدى القيادة العسكرية الروسية بفضل نشاطه وخبرته ليعين إثر ذلك كقائد لفرقة فرسان سيبريا الروسية الأولى.

وفي حدود عام 1906، عيّن سامسونوف كمسؤول عسكري على إقليم وارسو ببولندا، وذلك قبل أن يتم نقله عام 1909 عقب ترقيته إلى منصب حاكم عام على إقليم تركستان الروسي وقائد لفرقة قوزاق ساميرتشى.

وتولى سامسونوف، فى بداية الحرب العالمية الأولى قيادة الجيش الإمبراطورى الروسى الثانى خلال ما عرف بعملية غزو بروسيا الشرقية، وقد مثلت هذه العملية العسكرية أبرز تحد في حياته، وأدى فشل في التنسيق بين قواته العاملة ضمن الجيش الإمبراطورى الثانى وقوات الجيش الإمبراطورى الأول، التي كانت تحت قيادة الجنرال الروسى، بول فون رينينكامبف، مما أدى إلى حصار الجيش الثانى من القوات الألمانية، وفشل الروس فى التراجع تسبب فى كارثة عسكرية، حيث تمكن 10 ألاف جندى من أصل 150 ألف من النجاة.

وأمام هذه الهزيمة العسكرية المذلة وارتفاع عدد الخسائر البشرية، قرر سامسونوف تحمل المسؤولية أمام القيصر الروسي نيقولا الثاني ووضع حد لحياته يوم 30 أغسطس 1914 عن طريق إطلاق النار على نفسه عند مستوى الرأس باستخدام مسدسه، وتمكن الجيش الألماني من انتشال جثة سامسونوف قبل أن يوافق على إعادتها إلى عائلته لدفنها بروسيا عام 1916 عقب جهود قادتها أرملته.


الحرب العالميه الاولى

القوات الروسيه

سامسونوف

قائد روسى ينتحر

معركه تاننبرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو

240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة