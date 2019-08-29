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زوج يطعن زوجته بالسكين فى الشرقية.. والسبب "مجهزتش الغدا"

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:16 م
زوج يطعن زوجته بالسكين فى الشرقية.. والسبب "مجهزتش الغدا" جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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استقبل مستشفي الزقازيق الجامعى محافظة الشرقية، ربة منزل من أبوحماد مصابة بأربعة طعنات بالبطن والصدر، وحالتها سيئة، وتبين قيام زوجها بطعنها 4 مرات.

تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار نائب مدير الأمن، يفيد بوصول" مني ح م" 30 سنة، لمستشفي الزقازيق الجامعى مصابة بـ4 طعنات بالبطن والصدر وحالتها سيئة للغاية.

وكشفت التحريات التي قام بها الرائد محمد درويش رئيس مباحث مركز شرطة أبوحماد،  عن قيام " خالد.أ" زوجها بالتعدي عليها بالضرب، حيث نشبت بينهما مشادة بسبب عدم تجهيز وجبة الغداء، كما أقر المتهم، الذى تم ضبطه وجاري عرضه على نيابة أبوحماد.

 


الشرقية

مركز شرطة ابوحماد

مستشفي الزقازيق الجامعي

اخبار الجريمة

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