زوج يطعن زوجته بالسكين فى الشرقية.. والسبب "مجهزتش الغدا"

الشرقية – فتحية الديب

استقبل مستشفي الزقازيق الجامعى محافظة الشرقية، ربة منزل من أبوحماد مصابة بأربعة طعنات بالبطن والصدر، وحالتها سيئة، وتبين قيام زوجها بطعنها 4 مرات.

تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار نائب مدير الأمن، يفيد بوصول" مني ح م" 30 سنة، لمستشفي الزقازيق الجامعى مصابة بـ4 طعنات بالبطن والصدر وحالتها سيئة للغاية.

وكشفت التحريات التي قام بها الرائد محمد درويش رئيس مباحث مركز شرطة أبوحماد، عن قيام " خالد.أ" زوجها بالتعدي عليها بالضرب، حيث نشبت بينهما مشادة بسبب عدم تجهيز وجبة الغداء، كما أقر المتهم، الذى تم ضبطه وجاري عرضه على نيابة أبوحماد.