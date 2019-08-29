زوج يطعن زوجته بالسكين فى الشرقية.. والسبب "مجهزتش الغدا"

استقبل مستشفي الزقازيق الجامعى محافظة الشرقية، ربة منزل من أبوحماد مصابة بأربعة طعنات بالبطن والصدر، وحالتها سيئة، وتبين قيام زوجها بطعنها 4 مرات.
تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار نائب مدير الأمن، يفيد بوصول" مني ح م" 30 سنة، لمستشفي الزقازيق الجامعى مصابة بـ4 طعنات بالبطن والصدر وحالتها سيئة للغاية.
وكشفت التحريات التي قام بها الرائد محمد درويش رئيس مباحث مركز شرطة أبوحماد، عن قيام " خالد.أ" زوجها بالتعدي عليها بالضرب، حيث نشبت بينهما مشادة بسبب عدم تجهيز وجبة الغداء، كما أقر المتهم، الذى تم ضبطه وجاري عرضه على نيابة أبوحماد.
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