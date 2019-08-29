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رئيس وزراء اليمن يعتمد مخططات تطوير "مأرب"

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:43 ص
رئيس وزراء اليمن يعتمد مخططات تطوير "مأرب" رئيس وزراء اليمن
إيمان حنا

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شارك رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، حفل التوقيع على مخططات مدينة مأرب الحديثة، وعددها 52 مخططا لتطوير محافظة مأرب، التى تمتاز بمواقعها التاريخية والأثرية، وتتضمن المخططات التي وقعها رئيس مصلحة اراضي وعقارات الدولة، أنيس باحارثة، ومحافظ مأرب سلطان العراده، إنشاء مرافق ومساحات تخدم المجتمع، بحسب وكالة الانباء اليمينة .

 

تم إعداد المخطط العام لعاصمة محافظة مأرب (المستر بلان)، وفقا لاسس حضرية تستوعب المتغيرات والتطور الذي تشهده المدينة.

 

وتبلغ مساحة المخطط 20 ألفاً و750 هكتارا، يضم 110 وحدة جوار في 33 منطقة منضوية في ثمانية قطاعات رئيسة .

 

واعتمد المخطط الإحداثيات العالمية عبر الـ( جي بي اس)؛ أثناء إعادة الترقيم الجديد والربط، حيث سيستوعب توسع المدينة لـ30 سنة قادمة.


رئيس وزراء اليمن

اليمن

مأرب

محافظة مأرب

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