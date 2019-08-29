رئيس جامعة بنى سويف: انشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن ، على انشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة، يتبع إدارة الجامعة بالتعاون مع كليتي الدراسات العليا المتقدمة والزراعة ، ومعهد النباتات الطبية والعطرية ، على أن يدرج ضمن اللائحة المالية والإدارية للجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن المركز يهدف الى تحديد المشكلات البيئة بالمحافظة والعمل على حلها بشكل علمي للحد منها ، ومحاربة كل أسباب التلوث بجميع مصادرها ، وكيفية التعامل مع القمامة والنفايات وأهمية الفرز من المنبع وأعاده تدوير المخلفات ، علاوة على تعميق الوعي البيئي بين الطلاب ليصبحوا نواة تنشر ثقافة البيئة والحفاظ عليها .

وأضاف رئيس الجامعة، أن المركز سوف يعمل على إقامة تعاون وثيق مع المكاتب الإستشارية والهيئات الحكومية والصناعية والمؤسسات المجتمعية والعلمية ، لحل المشكلات البيئية وتقديم المشورة الفنية المتخصصة ، بالإضافة الى المساهمة الفعالة فى وضع وتنفيذ السياسات سواء على مستوى المحافظة أو القومي .