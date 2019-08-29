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حلم الثراء السريع يسقط عاملاً أثناء التنقيب عن الآثار فى الجيزة

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:32 ص
حلم الثراء السريع يسقط عاملاً أثناء التنقيب عن الآثار فى الجيزة حبس - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث السياحة والآثار بالجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بالبدرشين، وضبط بحوزته أدوات تستخدم فى الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث السياحة والآثار بالجيزة، إلى تورط عامل بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بالبدرشين.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أدوات تستخدم فى الحفر، وتم العثور على حفرة ذات عمق كبير، أحدثها المتهم، للتنقيب عن الآثار.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 


مباحث السياحة والآثار

التنقيب عن الآثار

المنطقة الأثرية

البدرشين

أمن الجيزة

اخبار

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