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تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:04 ص
تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% خاسرا 66.62 نقطة ليصل إلى مستوى 8104.55 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 42.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 57 شركة، فيما تراجعت 109 شركة. 
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.14%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.85%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%.
 
وجاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.30%، ثم ساسكو بنسبة 2.99%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 2.62%، فيما تصدر سهم "السعودى الفرنسى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.31% ثم العالمية بنسبة 2.57%، ثم الاستثمار بنسبة 2.38%.

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