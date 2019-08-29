تجديد حبس عامل بتهمة احتجاز سائق لاكتشافه علاقة غير شرعية مع زوجته بالمرج

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة احتجاز سائق، والتعدى عليه بالضرب بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وزوجة العامل.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من"ز.ف" ، 39 سنة، ربة منزل، بغياب شقيقها من الأم "أ.ص" ، 33 سنة، سائق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوجود خلافات بين المبلغ بغيابه و"م .م.ح" ، 32 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2275 لسنة 2004م عابدين "سرقة متجر"، بسبب وجود علاقة غير شرعية بين زوجة الأخير، والمجنى عليه، وأنه وراء واقعة غيابه.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بأنه نظراً لعلمه بوجود علاقة بين زوجته "ي. م"، 30 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، وبين المجنى عليه قام على أثرها بتطليقها، فخطط للانتقام منه وخطفه والتعدي عليه بالضرب، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض.

وتابع أنه فى سبيل ذلك استعان بكل من "ا.ه"، 32 سنة، فني تبريد وتكييف ، "ا.ع"، 34 سنة، محاسب ومقيم بذات العنوان، و"ر.م"، 37 سنة، عامل، "أ.م"، 19سنة، عاطل لتنفيذ مخططه، وبتاريخ الواقعة، قام المتهمين باستدراج المجنى عليه لورشة دعاية وإعلان ملكه، بدعوى إنهاء الخلاف بينهما، وفور وصوله قاموا باحتجازه داخل الورشة والتعدى عليه بالضرب.

باستهداف الورشة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبصحبتهم المجنى عليه، مكبل اليدين والقدمين وبه إصابات عبارة عن ( جروح سطحية متفرقة بالرأس والوجه وكدمات متفرقة بالجسم)، وعثر بداخل الورشة على (حبل، شومة ، بنطال ، تشيرت) ملوثين بالدماء خاصين بالمجني عليه.

بمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.