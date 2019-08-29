بعد ضبطه بالأميرية.. تاجر مخدرات: "وقعت ومحدش سمى عليا وكنت عايز اعمل قرشين"

كتب عبد الله محمود

"والله ما كنت أعرف إن الموضوع هيكبر مننا قوى كده وأروح فى شربة مية، أنا غلبان ومقطوع من شجرة مليش فى الدنيا غير أختى الكبيرة هى اللى بتسأل عليا، كنت عايز أعمل قرشين يسندونى فى الدنيا الصعبة، بس وقعت ومحدش سمى عليا".. هذه كانت أقوال محمد.ص، 34 سنة عامل، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة فى الأميرية.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، عن أنه اتخذ من دائرة القسم مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفًا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.

وأوضح أن السبب فى مجال تجارة المخدرات، هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين والاستروكس".

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "محمد.ص" 34 سنة عامل، مقيم فى منطقة الأميرية، وبحوزته 400 جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عدد عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.