سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 03:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

بعد ضبطه بالأميرية.. تاجر مخدرات: "وقعت ومحدش سمى عليا وكنت عايز اعمل قرشين"

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:00 ص
بعد ضبطه بالأميرية.. تاجر مخدرات: "وقعت ومحدش سمى عليا وكنت عايز اعمل قرشين" مخدر البانجو - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"والله ما كنت أعرف إن الموضوع هيكبر مننا قوى كده وأروح فى شربة مية، أنا غلبان ومقطوع من شجرة مليش فى الدنيا غير أختى الكبيرة هى اللى بتسأل عليا، كنت عايز أعمل قرشين يسندونى فى الدنيا الصعبة، بس وقعت ومحدش سمى عليا".. هذه كانت أقوال محمد.ص، 34 سنة عامل، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة فى الأميرية.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، عن أنه اتخذ من دائرة القسم مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفًا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.

وأوضح أن السبب فى مجال تجارة المخدرات، هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين والاستروكس".

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "محمد.ص" 34 سنة عامل، مقيم فى منطقة الأميرية، وبحوزته 400 جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عدد عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مكافحة المخدرات

مخدر البانجو

الأميرية

امن لاقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

السيسى: القطاع الخاص محرك رئيسى لتوفير فرص العمل وتزايد النمو الاقتصادى

السيسى: القطاع الخاص محرك رئيسى لتوفير فرص العمل وتزايد النمو الاقتصادى

جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يؤسس الجهاز السرى المسلح للجماعة

جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يؤسس الجهاز السرى المسلح للجماعة

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة