الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة الخميس، 29 أغسطس 2019 10:18 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي التيكاد سكرتير عام الامم المتحدة اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسى يدعو شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار بالقارة.. الرئيس: الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تنجح دون رفع كفاءة البنية الأساسية.. ودخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خطوة تاريخية الخميس، 29 أغسطس 2019 07:28 ص السيسى يلتقى وزير الاقتصاد اليابانى ويستعرض الفرص الاستثمارية بمصر الخميس، 29 أغسطس 2019 05:51 ص نص كلمة السيسى فى جلسة حوار القطاعين العام والخاص بالتيكاد..الرئيس:أفريقيا تمتلك موارد طبيعية وبشرية تسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات من قبل شركاء التنمية..ودول القارة تولي أهمية للتعاون فى البنية التحتية والطاقة الخميس، 29 أغسطس 2019 03:12 ص السيسى: لن نتوانى عن بذل الجهود لتعزيز العمل المشترك بين دول قارة أفريقيا الخميس، 29 أغسطس 2019 02:58 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً تعرف على دوائر الأسرة المنقولة من محكمة زينهم إلى دار القضاء العالى السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها العالم هذا الصباح.. محاولات مستمرة لرجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات الأمازون.. مهاجرون يصلون ميناء ملقا الإسبانى بعد رفض إيطاليا استقبالهم.. تدريبات عسكرية للجيش الأمريكى فى قاعدة إيجلين الجوية.. صور 240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر المزيد من Trending Plus
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