باكستان تنجح فى اختبار صاروخ باليستى قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية

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نجحت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، فى اختبار صاروخ باليستى أرض-أرض من طراز "جزنوي" قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية؛ وذلك وفقا لما أعلنه الجناح الإعلامى للقوات المسلحة.

ونقلت صحيفة (ذا إكسبريس تريبيون) الباكستانية، عن تغريدة كتبها المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية آصف غفور - قائلة "نجحت باكستان فى اختبار لصاروخ باليستى أرض - أرض من طراز جزنوي، قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية، ويصل مداه إلى 290 كيلومترا".

وأفاد المتحدث العسكرى، بأن رئيس باكستان عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان أعربا عن تقديرهما للفريق العسكرى الذى أسهم فى نجاح هذا الاختبار، وقدما تهئنة للشعب الباكستانى بهذه المناسبة.

جاءت تدريبات إسلام آباد الليلية، فى وقت تتفاقم فيه حدة التوترات مع نيودلهي، إثر إلغاء وضع الحكم الذاتى لإقليم كشمير المتنازع عليه فى خطوة غير شرعية أحادية الجانب، وأعربت باكستان من جانبها عن قلقها البالغ حيال القرار الهندي، وقامت بطرد سفير الهند.