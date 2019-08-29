الصدفة تكشف حمل سيدة فى شهرها التاسع أثناء عملية تكميم معدة بالمنصورة

فريق المحافظات

قام فريق جراحى بمستشفى جامعة المنصورة، بالتدخل الجراحى وإجراء عملية تكميم معدة لمريضة وزنها يتعدى 300 كجم لإنقاذ حياتها، حيث كشفت الصدفة أن السيدة كانت على وشك الولادة دون أن تعلم بحملها.

وأكد بيان لمستشفى الجامعة، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهى تعانى من سمنة مفرطة و مصابة بفشل فى التنفس ناتج عن السمنة المرضية وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى وكان هناك صعوبة فى نقلها من مكان إلى آخر.

وأضافت مسشتفى الجامعة أنه بعد عمل الفحوصات الطبية و الأشعة تم اكتشاف أن المريضة حامل و على وشك الولادة ، و كانت تعتقد أن حركة الطفل عبارة عن مغص عادى وتم إجراء عملية ولادة قيصرية.