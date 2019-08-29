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الدفاع الروسية: رصد 64 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:45 ص
الدفاع الروسية: رصد 64 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية الجيش الروسى فى سوريا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 28 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، منها 12 فى حلب وواحد فى إدلب و15 فى اللاذقية.
 
وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 36 انتهاكًا، منها 18 فى إدلب و2 فى اللاذقية و16 فى حماه.
 
وأضاف البيان، أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية، موضحًا أن العدد الإجمالى للعمليات الإنسانية بلغ 2192 عملية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3559.25 طن.
 

وزاره الدفاع الروسيا

روسيا

سوريا

تركيا

الهدنه الروسيه التركيه

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