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البنتاجون يؤكد على ضرورة استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:38 م
البنتاجون يؤكد على ضرورة استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا البنتاجون
أ ش أ

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قال مسئول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوزارة استكملت مراجعة بشأن المساعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة لأوكرانيا بناء على أوامر من البيت الأبيض وخلصت إلى ضرورة استمرار هذه المساعدات.

وكان الكونجرس قد وافق على تقديم 250 مليون دولار فى إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا فى العام المالى 2019 ، كما كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وافق على بيع أسلحة وصواريخ مضادة للدبابات لتلك الدولة للمساعدة فى مواجهة القوات الانفصالية المدعومة من روسيا.

لكن مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض كان قد أعلن مؤخرا عن تأجيل تلك المساعدات وطلب من وزير الدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومى جون بولتون تحديد ما إذا كان استمرار برنامج المعونات سوف يصبح فى مصلحة الولايات المتحدة.

 

 


الولايات المتحدة

أوكرانيا

البنتاجون

البيت الأبيض

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