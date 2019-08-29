الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 16 مواطنا فلسطينيا بينهم فتاة من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير فى بيان صحفى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من محافظة الخليل، واثنين من بيت لحم، واثنين من شمال القدس، ومواطنا واحدا من بلدة يعبد فى محافظة جنين.

فيما جرفت آليات الاحتلال، أراضى فى منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا فى محافظة بيت لحم؛ لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون" بمسافة تصل قرابة الكيلو متر، وذلك فى إطار توسيع الشارع الالتفافى رقم (60)، كما نصبت القوات كاميرات مراقبة غرب المدينة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية، بأن أعمال التجريف ستسلب العشرات من الدونمات من أراضى المواطنين فى بيت جالا، وذلك فى ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة التى تتعرض لها المنطقة، وآخرها كانت قبل ثلاثة أيام بهدم مطعم ومنزل للمواطن رمزى قيسية.

ومن جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامى فى مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن حملة الاعتقالات التى نفذتها قوات الاحتلال ضد كوادر الحركة فى الخليل اليوم، لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية شعبنا.

وأكد الجاغوب، فى تصريح، أن الحركة ستستمر فى نهجها النضالى ضد الاحتلال وسياساته، ولن تثنيها هذه الاعتقالات عن إكمال مشوار الحركة.