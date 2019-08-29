ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة ركاب قبالة سواحل الكاميرون إلى 17 قتيلًا

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أعلن اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالكاميرون، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة وذلك بعد اصطدامها بحاجز رملى قبالة ساحل الكاميرون إلى 17 قتيلًا حيث تم انتشال 14 جثة بالقرب من شبه جزيرة "باكاسي" جنوب غربى البلاد وذلك بعد مرور يومين على انتشال ثلاث جثث.

وذكرت وزارة الدفاع الكاميرونية فى بيان، نقل راديو "أفريقيا 1"، اليوم الخميس مقتطفات منه، أن السفينة "أوسترهايم" وهى سفينة تم تحويلها لنقل الركاب والتى ترفع علم الكاميرون كان من المقرر لها نقل 75 شخصًا ولكنها كانت مكتظة بالركاب.

ومن جانبه، أكد مسئول محلى كاميرونى أن عدد الناجيين من هذا الحادث بلغ حتى الآن 111 شخصًا، كما لا توجد معلومة محددة حول أعداد المفقودين حتى هذه اللحظة.

وأوضح الراديو أن عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثث جديدة من السفينة مازالت مستمرة.. مشيرًا إلى أن السفينة غادرت الأحد الماضى من مدينة "كالابار" بنيجيريا وكانت متجهة إلى مدينة "تيكو" جنوب غربى الكاميرون.

وأعلنت السلطات الكاميرونية، فتح "تحقيق شامل" لتحديد الأسباب الدقيقة لحادث الغرق.