إحالة متهمين بإدارة مصنع لإنتاج الألعاب النارية بالسلام للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد حسنى

أمرت السلام، بإحالة متهمين بإدارة مخزن غير مرخص لتصنيع الألعاب النارية في السلام، للمحاكمة الجنائية.

كانت أكدت المعلومات والتحريات، قيام عاطل، بالاتجار بالألعاب النارية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من الألعاب النارية قدرت ب 5000 قطعة صغيرة الحجم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، مضيفاً أنه قام بتصنيعها داخل مخزن كائن بالعقار سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، بالاشتراك مع آخر عاطل 50 سنة، ومقيم بدائرة القسم، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه.

وعثر بداخل المخزن على كمية من مادة البارود وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مسحوق الكبريت وزنت 5 كيلو جرام، 1000 قطعة سلك "فتيل"، كمية من الأوراق تستخدم فى تصنيع الصواريخ والألعاب النارية، 54.500 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام".

بمواجهة المتهم الثانى اعترف بحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.