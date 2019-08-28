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4 فوائد للأطعمة الغنية بالتوابل.. منها إنقاص الوزن وتحسين المزاج

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:00 ص
4 فوائد للأطعمة الغنية بالتوابل.. منها إنقاص الوزن وتحسين المزاج أطعمة غنية بالتوابل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كثير من الأشخاص يحبون تناول التوابل والأطعمة الحارة، وهذه الأطعمة لها فوائد صحية عديدة أثبتتها الدراسات العلمية، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد الأطعمة الغنية بالتوابل لصحتك وفقاً لموقع "self".

فوائد الأطعمة الغنية بالتوابل

اطعمة حارة
اطعمة حارة

إنقاص الوزن

إضافة الفلفل الحار والتوابل إلى طعامك يسرع من عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، لأنه يزيد من معدل حرق الدهون، وتشير الدراسات إلى أن المركب الرئيسى فى الفلفل الحار، الذى يدعى "الكابيسين"، له تأثير حراري وقد يتسبب في حرق الجسم للسعرات الحرارية.

اطعمة
اطعمة

صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن البلدان التى معظم طعامها من الأطعمة الحارة والتوابل تقل فيها نسبة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن للفلفل الحار أن يقلل من التأثيرات الضارة للكولسترول السيئ ومادة الكابيسين قد تحارب الالتهاب، الذي يعتبر أحد عوامل الخطر لمشاكل القلب.

 

الوقاية من السرطان

وفقا للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، مادة "الكابيسين" فى الفلفل الحار لديها القدرة على قتل بعض الخلايا السرطانية وسرطان الدم، وكذلك الكركم والكاري وبعض الخردل، قد يبطئ انتشار السرطان ونمو الأورام ولها نفس التأثيرات على الجسم مثلما تفعل بعض أدوية السرطان.

انخفاض ضغط الدمالفيتامينات A و C تقوى جدران عضلات القلب، وحرارة الفلفل تزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، كل هذا يساعد على تحسين نظام القلب والأوعية الدموية.

 

تخفيف القلق والاكتئاب

الأطعمة الغنية بالتوابل تزيد من إنتاج الهرمونات التى تشعر بالسعادة، مثل السيروتونين، لذلك قد تساعد في تخفيف الاكتئاب والتوتر.


التوابل

اطعمة غنية بالتوابل

الفلفل الحار

الاطعمة الغنية بالتوابل

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