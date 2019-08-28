وزير الداخلية مهنئا السيسي بالعام الهجري الجديد: عام خير وبركة ونماء

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وجاء بالبرقية: "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات وبمناســبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1441هـ يطيب لى وهيئة الشــرطة أن نُعــرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد، ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم .. لنتوجه للمولى، جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء .. يواصل فيه الشعب المصرى العظيم الإلتفاف خلف قيادتكم الحكيمة لجنى ثمار التنمية والإزدهار ، حفــــظ الله مصـــــــر الكنـانة ورعـــــى رجالـــــها وأبطالــــــها .. وحفظكم سيادة الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء".

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور على عبد العال رئيــس مجلس النواب، جاء بها :"بمناسبة الإحتفال بقرب حلول العام الهجرى الجديد 1441هـ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد ،إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء ، ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال ، تلك التعاليم والقيم التى تُعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء، ونحن فى هيئة الشرطة إذ نمضى بعزيمة لا تلين لتأمين حاضر أمتنا وسعيها نحو التقدم والنماء لنرجو لمسيرة سيادتكم الوطنية دوام التوفيق والسداد .

وأرسل وزير الداخلية برقية للمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: "يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1441هـ أن نُعرب لســيادتكـم عن أصــدق التهانـى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد ، ونحن نستوحى من هذه المناسبة قيم التضحية والعطاء والفداء لتأسيس ركائز دولة الحق والخير والوسطية والنماء .. نبتهل إلى المولى تعالى أن يسدد جهود المخلصين لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من النجاحات ليتحقق للشعب المصرى العظيم طموحاته فى غدٍ مفعم بالإزدهار والرخاء، حفــظ الله مصـــر الكنـانة ورعـــى رجالـــها وأبطالـــها وكلل بالنجــاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".

وأرسل وزير الداخلية برقية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء بها: "يســرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1441هـ أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيـــد هذه المناســـبة الكريمـــة على فضيلتكم وعلمــاء الأزهـــر الشــــريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات".

وبعث وزير الداخلية برقية للفريق أول محمــد زكــــى القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، جاء بها :"يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1441 هـ أن نُــــعرب لســــيادتكــــم والمجلس الأعلـــــى للقــــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـــــاط الصـــف والصـــناع العســـكريين وجنــــود القــــوات المســــلحة البـــاسلة عن أصــدق التهانـــى وأسمــــى الأمانــــــ، واننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتُجسد قيم العطاء والتضحية فإننا ندعو الله عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ، حفــــظ الله جيش مصـر الباسل ورعـــــاه وكلل بالنجاح كل خُطاه لترسيخ دعائم الإستقرار والنصر والنماء لمصر الكنانة على مر الزمان".

ووجه وزير الداخلية برقية للفريق محمـــد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها :"يسُــرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة قرب حُلول العام الهجرى الجديد 1441هـ أن نبعث لســـــيادتكم وقــــادة وضبــــاط وجنـــود قـــواتنــــا المســــلحة بأخـــلص التهــــــانى وأسمـــــى الأمـــــانى متمنيـن لكــم مزيــــداً من الرفعــــة والتقـــــدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنـــا المسـلحة الباســلة درعــاً قويـــاً وأن يُهيـــىء لهـــا من فضـــله مزيــداً من التقـدم والنجاح" .

وأرسل وزير الداخيلة برقية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1441هــ أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".

ووجه وزيرالداخلية برقية للدكتور شوقى علام مفتى جمهــورية مصر العربية، جاء بها: "يســرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1441هـ أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناســــبة الكريمة عليكم بموفــــور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والــخير والبركات".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام جاء بها :"

يسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1441هـ أن أبعث إلى الأُخــوة والأبناء من القـيــادات والضــــباط والعامليـن المدنيين والأمـنـــــاء والمســـاعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ممن يواصلون العطاء لتأمين مسيرة العمل الوطنى وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى، يأتى إحتفالنا بهذه المناسبة فى كل عام ليوطد فى نفوسنا دلالات كريمة وقيم نبيلة تُعلى معانى التضحية والفداء والإقبال على العطاء من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية بما يخدم أمن وسلامة الوطن والإنسانية جمعاء، حفــــظ الله مصـــــر الكنـــانة وهيـــأ لهـــا مزيـــداً من الإزدهار والتنمية والرخــــاء".