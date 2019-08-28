سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير الحج والعمرة بالسعودية يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:00 ص
وزير الحج والعمرة بالسعودية يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج ملتقى الحج والعمرة
وكالات أنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم توقيع اتفاقيات وشراكات إستراتيجة إحداها بين وزارة الحج والعمرة وجامعة جدة، بالإضافة إلى الشراكات بين المؤسسات ومقدمى الخدمات ، ضمن فعاليات ملتقى ومعرض العمرة الذى افتتح يوم أمس برعاية  الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وتعدّ هذه الاتفاقيات استكمالا للدور البارز الذى تقوم به الوزارة فى بناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص والجامعات لبناء منظومة متكاملة تنعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.


ووقّع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشّاط ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اتفاقية شراكة بين وزارة الحج والعمرة و جامعة جدة تتعلق بتأهيل المتطوعين وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن.


كما شهد الملتقى توقيع اتفاقية بين جامعة جدة وشركة سجل وتوقيع اتفاقية بين جامعة جدة والشركة السعودية للنقل الجماعى ( سابتكو) واتفاقية بين جامعة جدة ومكتب الزمازمة الموحد.


كما رعى وزير الحج والعمرة اتفاقية تعاون وشراكة بين كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز وشركة جبل عمر واتفاقية أخرى مع طيران ناس بهدف إثراء تجربة الحاج والمعتمر.


ووُقّعت على هامش ملتقى معرض العمرة اتفاقية لمجموعة الراجحى للعمرة مع الشركة السعودية للنقل الجماعى (سابتكو) واتفاقية أخرى مع طيران ناس.


ملتقى الحج والعمرة

الحج

موسم الحج

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:27 م

التضامن: وصول آخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية الجمعة المقبل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:00 ص

مصر للطيران تنقل 3700 حاجا من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:47 م

الحجاج سيواجهون خطر الإصابة بالإرهاق بسبب تغير المناخ في السنوات المقبلة

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:31 م

حج مبرور وذنب مغفور.. "محمد" يشارك صحافة المواطن صور أداء فريضة الحج

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة