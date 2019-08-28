نتنياهو لحسن نصر الله : إسرائيل تعرف كيف تدافع على نفسها

كتب- هاشم الفخرانى

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سمع تصريحات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ونصحه بان يهدأ.

واضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" :نصيحتي له بأن يهدأ ..إنه يعلم جيدًا أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها جيدًا وأن ترد على أعدائها وتنتقم ".

وتابع نتنياهو: "أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تأوي هذا التنظيم الطامح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني: احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم".

في غضون ذلك قرر الجيش الاسرائيلي اتخاذ تدابير امنية على الحدود مع لبنان في ظل تهديدات حزب الله بالرد على استهداف وقتل عنصرين من اعضائه من قبل طائرات اسرائيلية اول امس خلال غارات على سورية والضاحية الجنوبية معقل الحزب بواسطة طائرات مسيرة.