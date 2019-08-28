سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو لحسن نصر الله : إسرائيل تعرف كيف تدافع على نفسها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:38 م
نتنياهو لحسن نصر الله : إسرائيل تعرف كيف تدافع على نفسها بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سمع تصريحات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ونصحه بان يهدأ.

 

واضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" :نصيحتي له بأن يهدأ ..إنه يعلم جيدًا أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها جيدًا وأن ترد على أعدائها وتنتقم ".

 

وتابع نتنياهو: "أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تأوي هذا التنظيم الطامح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني: احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم".

 

في غضون ذلك قرر الجيش الاسرائيلي اتخاذ تدابير امنية على الحدود مع لبنان في ظل تهديدات حزب الله بالرد على استهداف وقتل عنصرين من اعضائه من قبل طائرات اسرائيلية اول امس خلال غارات على سورية والضاحية الجنوبية معقل الحزب بواسطة طائرات مسيرة.

 

 


اسرائيل

تل ابيب

الكنيست

الجيش الاسرائيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحافة الإسرائيلية اليوم.. الليكود بزعامة نتنياهو يتقدم فى استطلاعات الرأى بـ32 مقعداً.. موشيه يعلون: لن نسمح للقائمة العربية بشغل منصب فى لجنة الدفاع بالكنيست.. ونتنياهو يستدعى غريمه فى الانتخابات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:05 م

نتنياهو يستدعى غريمه فى الانتخابات لإطلاعه على تطورات الغارة الإسرائيلية على دمشق

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:54 ص

قبل 20 يوم من انتخابات الكنيست..الليكود بزعامة نتنياهو بتقدم فى استطلاعات الرأى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:48 ص

عرض الصحف الإسرائيلية اليوم .. إيهود باراك يصف نتنياهو بـ"الجرو" المسلى لترامب .. نتنياهو يقرر بناء 300 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية .. وموجة سخرية للإسرائيليين من وزير الدفاع الأسبق بسبب "شنبه"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة