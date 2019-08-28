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مليشيا الحوثى تتلف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمى باليمن

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:12 ص
مليشيا الحوثى تتلف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمى باليمن ميليشيا الحوثى
أ ش أ

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أقدمت مليشيا الحوثي ، اليوم أمس،الثلاثاء، على إتلاف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، بينما يعاني الكثير من سكان اليمن من سوء التغذية.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن جرافات قامت بإتلاف كميات من المواد التي حملت شعار برنامج الأغذية العالمي .

من جانبه، أكد مصدر بالأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية التي أتلفت اليوم في صنعاء كان من المفترض توزيعها على العائلات في تعز، موضحا أن برنامج الأغذية العالمي يقوم شهرياً بتقديم الطعام لنحو 11 مليون شخص في اليمن .

وأكد ضرورة "الوصول بدون عوائق إلى جميع المناطق لإيصال المساعدات الغذائية لمن هم في حاجة إليها"، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي "يوزع أكثر من 130 ألف طن من الأغذية كل شهر باليمن".

 


اليمن

الحوثيين

اغذية

ميليشيا الحوثى

تعز

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