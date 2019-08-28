مديرة إدارة التدريب بالأقصر تعلن تفاصيل دورات مركز التنمية المحلية.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت نعمة حجاج حساني، مديرة إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، أعلن عن دوراته التدريبية لعام 2019/2020، والتى تستهدف العاملين بوزارة التنمية المحلية والإدارات المحلية بهدف رفع مستوى أداء العاملين بالمحليات، فى إطار العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضافت نعمة حجاج – فى بيان صحفى - أن الخطة التدريبية تتضمن دورات متخصصة فى إعداد مدربين، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية، وبرنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية، ومعايير الجودة الشاملة وكيفية تقديم الخدمات للعاملين بالمراكز التكنولوجية، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، وتنمية مهارات رؤساء المدن والأحياء والمراكز فى مجال أملاك الدولة وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية فى مجال الشئون القانونية، وصقل مهارات العاملين بإدارات خدمة المواطنين وتطوير الخدمات وأسلوب التعامل مع الجمهور، وصقل مهارات مهندسى التنظيم بالإدارات الهندسية والعاملين بإدارات الموارد البشرية والمشتريات، وذلك بالإضافة إلى العديد من الدورات.

وطالبت مديرة إدارة التدريب بالأقصر، العاملين بالإدارات المحلية داخل محافظة الأقصر، والراغبين فى التقدم لهذه الدورات، التواصل مع إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، يأتى ذلك فى إطار اهتمام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التى يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى لها، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.