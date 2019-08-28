سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لو عايز استرخاء طبيعى لعضلاتك.. 8 أطعمة ركز عليها أهمها الفلفل الحار

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:00 ص
لو عايز استرخاء طبيعى لعضلاتك.. 8 أطعمة ركز عليها أهمها الفلفل الحار ألم العضلات وكيفية التغلب عليها بالأطعمة - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إذا كنت شخصًا يعانى من آلام العضلات بين الحين والآخر فيجب الانتباه إلى نوعيات الطعام التى تتناولها.

ووفقا لتقرير نشره موقع "onlymyhealth" فإن الكثير من الناس يعتمدون على مسكنات الألم والعقاقير المضادة للالتهابات للحصول على الراحة ولكن هذه حلول مؤقتة، فمن الأفضل دائمًا اختيار طرق آمنة وطبيعية لتحقيق فوائد طويلة الأجل،  وفيما يلى 8 أطعمة قادرة على استرخاء العضلات.

الم العضلات
ألم العضلات
 

1- الزعفران

الزعفران له خصائص مضادة للالتهابات، يجب على الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا تناول الزعفران لمنع وجع العضلات.

 

2- الكركم

الكركمين هو مركب طبيعى موجود فى الكركم يستخدم على نطاق واسع فى صنع الأدوية المضادة للالتهابات.

 

3- عصير الرمان

الرمان يحتوى على خصائص تساعد على استرخاء العضلات، لأنه يحتوى على مركبات الفلافونويد، الأنثوسيانين، وحمض إيلاجيك مما يزيد من خصائصه المضادة للالتهابات.

 

4- عصير البطيخ

يمكن أن يساعد عصير البطيخ فى تقليل وجع العضلات وتنظيم معدل ضربات القلب لدى الرياضيين كما يمكنه تخفيف آلام العضلات بشكل فعال.

 

5- البابونج

شاى البابونج هو علاج تقليدى لآلام الظهر وتشنجات العضلات والألم الروماتيزمى، فهو يمتلك خصائص مضاد للتشنج.

 

6- الفلفل الحار

الفلفل الحار يحتوى على مركب يترك تأثير مخدر عند تناوله، كما أنه يعمل على إرخاء العضلات الطبيعى، وبالتالى فهو جيد لعلاج الألم، والتشنجات، وآلام الظهر المزمنة.

 

7- زيت السمك

يحتوى زيت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التى تعد بديلاً طبيعياً للأدوية المضادة للالتهابات، كما يمكن تناوله لعلاج آلام الظهر والرقبة المزمن.

 

8- الزنجبيل

التناول المنتظم للزنجبيل يمكن أن يقلل من وجع العضلات وتطور آلام العضلات.


الام العضلات

الزعفران

الكركم

وجع العضلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة