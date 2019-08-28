لو عايز استرخاء طبيعى لعضلاتك.. 8 أطعمة ركز عليها أهمها الفلفل الحار

كتبت إيناس البنا

إذا كنت شخصًا يعانى من آلام العضلات بين الحين والآخر فيجب الانتباه إلى نوعيات الطعام التى تتناولها.

ووفقا لتقرير نشره موقع "onlymyhealth" فإن الكثير من الناس يعتمدون على مسكنات الألم والعقاقير المضادة للالتهابات للحصول على الراحة ولكن هذه حلول مؤقتة، فمن الأفضل دائمًا اختيار طرق آمنة وطبيعية لتحقيق فوائد طويلة الأجل، وفيما يلى 8 أطعمة قادرة على استرخاء العضلات.



ألم العضلات

1- الزعفران

الزعفران له خصائص مضادة للالتهابات، يجب على الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا تناول الزعفران لمنع وجع العضلات.

2- الكركم

الكركمين هو مركب طبيعى موجود فى الكركم يستخدم على نطاق واسع فى صنع الأدوية المضادة للالتهابات.

3- عصير الرمان

الرمان يحتوى على خصائص تساعد على استرخاء العضلات، لأنه يحتوى على مركبات الفلافونويد، الأنثوسيانين، وحمض إيلاجيك مما يزيد من خصائصه المضادة للالتهابات.

4- عصير البطيخ

يمكن أن يساعد عصير البطيخ فى تقليل وجع العضلات وتنظيم معدل ضربات القلب لدى الرياضيين كما يمكنه تخفيف آلام العضلات بشكل فعال.

5- البابونج

شاى البابونج هو علاج تقليدى لآلام الظهر وتشنجات العضلات والألم الروماتيزمى، فهو يمتلك خصائص مضاد للتشنج.

6- الفلفل الحار

الفلفل الحار يحتوى على مركب يترك تأثير مخدر عند تناوله، كما أنه يعمل على إرخاء العضلات الطبيعى، وبالتالى فهو جيد لعلاج الألم، والتشنجات، وآلام الظهر المزمنة.

7- زيت السمك

يحتوى زيت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التى تعد بديلاً طبيعياً للأدوية المضادة للالتهابات، كما يمكن تناوله لعلاج آلام الظهر والرقبة المزمن.

8- الزنجبيل

التناول المنتظم للزنجبيل يمكن أن يقلل من وجع العضلات وتطور آلام العضلات.