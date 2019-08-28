لجنة من حماية الطفل لإعادة تأهيل نفسي لطفل "بني حسن" المعتدى عليه من جاره

الشرقية - إيمان مهنى

عرضت مديرية التضامن بالشرقية، الطفل معاذ محمد إسماعيل من قرية بني حسن صاحبة واقعة التعدي علية من جارة بسبب تشاجرة مع نجله، على لجنة حماية الطفل لعمل تأهيل نفسى للطفل، وتقرر صرف مبلغ مالى مساعدة من التكافل مع متابعة محضر النيابة.

وقال محمد كمال وكيل وزارة التضامن بالشرقية، لـ "اليوم السابع"، بتكليف من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن والمحافظ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجها مدير إدارة أولاد صقر الاجتماعية بالتوجه إلى منزل الطفل معاذ محمد إسماعيل الذى تعرض للاعتداء من والد طفل آخر أثناء مشاجرة بينهما، وبحث الحالة ووجد أن الطفل به إصابات عبارة عن ارتجاج بالمخ وكسر بالأسنان وخياطة بالشفه العليا وخياطة باليد والتقرير الطبى بمحضر الشرطة والطفل، فتقرر القرار المتقدم و توجيه كافة الرعاية للطفل.

كانت سيطرت حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب مقطع فيديو للطفل يتشاجر مع آخر، ليحضر والد ذلك الطفل ويحمل معاذ المتشاحن مع نجله ويرطمة على الأرض، بدم بارد وتركه يصرخ، وألقت الشرطة القبض علي المتهم و تم حبسة 15 يوم علي ذمة القضية .