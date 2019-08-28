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فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:16 ص
فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع رجيم لتخسيس البطن
كتبت ـ فاطمة خليل

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دهون البطن من أكثر المناطق التى تسبب لك الإزعاج، خاصة أنها تؤثر على مظهرك أثناء ارتداء الملابس، ويمكنك أن تتبع رجيما لتخسيس دهون البطن فى أسبوع، والذى نقدمه فى هذا الفيديو المعلوماتى، وفقاً لموقع timesofindia.

دايت اليوم الرابع

الفطار: بيض مخلوط (بيضة كاملة، بياض بيضتين)، طماطم ، فاصوليا خضراء.

وجبة خفيفة بعد الفطار: 100 جرام من شرائح الديك الرومى مع شرائح خيار.

الغداء: سمك فيليه مع السلطة والطماطم والسبانخ و½ ملعقة كبيرة زيت زيتون .

وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام من صدر الدجاج مع الكوسة المشوية.

العشاء: 100 جرام من صدر الدجاج فى ½ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والخضروات الورقية.


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