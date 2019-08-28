طالبان: نقترب من "اتفاق نهائى" مع أمريكا لإنهاء الحرب الأفغانية

رويترز

ذكرت حركة طالبان اليوم الأربعاء، إنها بصدد التوصل إلى "اتفاق نهائى" مع مسؤولين أمريكيين بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد بألا تصبح البلاد ملاذا للجماعات المتشددة.