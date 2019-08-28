صور.. محافظ الغربية يفتتح معرض "أهلاً مدارس 2019" بتخفيضات تصل 50%

الغربية - عادل ضرة

افتتح محافظ الغربية معرض أهلاً مدارس 2019 بتخفيضات تصل إلى 50%، والذى يضم 22 جناح عرض على مساحة 900م2 بأرض البوريفاج بطنطا.



جاء ذلك فى إطار الحرص على الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020، من خلال توفير سلسلة معارض بالمحافظة تحت شعار "أهلاً مدارس 2019" تضم كافة مستلزمات الدراسة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.



يضم المعرض لبس طلبة مدارس و أدوات مدرسة من كراس وكشاكيل وأقلام وأدوات هندسية – شنط دراسية لجميع المراحل – ملابس طلبة الجامعات – ملابس رياضية – مستلزمات المدارس الخاصة.



وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية أجنحة المعرض للاطمئنان على احتوائه على كافة المستلزمات الدراسية وانخفاض أسعارها مقارنة مع نظيرها فى الأسواق، حيث وجه وكيل وزارة التموين بعمل حملات تفتيشية على المعرض بصفة مستمرة للتأكد من الالتزام بالأسعار التى تم وضعها وعدم تغيرها، مشدداً على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض فى مكان واضح للمواطنين.



كما ألتقى بالمواطنين وأدار معهم حواراً مفتوحاً للتعرف على آرائهم حول الأسعار الموجودة بالمعرض والذى تم إنشاؤه خصيصاً لخدمة محدودى الدخل تيسيراً عليهم، حيث أكدوا أن الأسعار فى متناول الجميع وأقل من الأسعار بالأسواق والمحال الخارجية.



وألتقى أيضاً بالعارضين فى المعرض وأكد لهم أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم من أجل توفير أسعار تنافسية مخفضة تتناسب مع الصالح العام للمواطنين، ومطالباً بتنوع درجات المعروضات وأسعارها حتى تناسب جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى تعاون المحافظة التام مع جميع الجهات بما يأتى بالنفع على المواطنين وتخيف العبء عنهم.



وعقب الافتتاح قام محافظ الغربية بتوزيع شنط مدرسية على 50 طالبة من أبناء دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة العام الدراسى الجديد.







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