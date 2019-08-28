صور.. رفع 20 طن مخلفات وتحرير 13 محضر إشغال طريق فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 20 طن قمامة ومخلفات رى بطريق سوهاج-ساقلتة بداية من مدخل مدينة سوهاج وحتى قرية نيدة بمركز أخميم، وتحرير 13 محضر إشغال طريق ورفع الباعة الجائلين من شارع المجمع بقرية نيدة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج.

وقال عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة أخميم إنه تم رفع القمامة ومخلفات نواتج تطهير الترع من الطريق، بمشاركة معدات مجلس مدينة أخميم، ومعدات الوحدة القروية لنيدة، مشيراً إلى رفع 12 قلاب من القمامة والتراكمات، كما تم رفع الباعة الجائلين من شارع المجمع بنيدة، وتحرير محاضر إشغال طريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم القيام بحملة نظافة وتجميل مكبرة، تم خلالها دهان البلدورات والأعمدة، وقص الأشجار، حفاظا على المظهر الحضارى للقرية.



أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنيدة والطريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ



أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنيدة والطريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ



أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنيدة والطريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ



أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنيدة والطريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ



أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنيدة والطريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ



أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنيدة والطريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ



أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنيدة والطريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ



أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنيدة والطريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ



أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنيدة والطريق تنفيذا لتوجيهات المحافظ