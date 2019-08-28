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صور.. رئيس مدينة إسنا: بدء فعاليات برنامج تطوير خدمات المواطنين بالقرى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:16 ص
صور.. رئيس مدينة إسنا: بدء فعاليات برنامج تطوير خدمات المواطنين بالقرى رئيس مدينة إسنا مع قيادات المحافظة
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، كل من المهندس محمد عبد النبى صالح مشرف تدريب محافظة الأقصر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وحنان عبد الرحيم المشرف على المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لبدء فاعليات برنامج تطوير خدمات المواطنين والقائم على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقال رئيس مدينة إسنا خلال اللقاء، أن برنامج تطوير خدمات المواطنين، يهدف إلى فصل مؤدى الخدمة ( موظف الإدارة الخلفية ) عن متلقى الخدمة ( المواطن ) من خلال إدارة المركز التكنولوجي، فهى ليست صاحبة قرار فى إنهاء معاملة المواطن من عدمه، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة من الوحدات المحلية، وذلك من خلال شاشة عرض تلفزيونية مثبتة بصالة المواطنين لعرض رؤية المراكز التكنولوجية وأسماء جميع الخدمات المقدمة والقانون المنظم لإجراء الخدمة والمستندات المطلوبة لكل خدمة والرسوم المطلوبة والمدة الزمنية المحددة بعد استيفاء المستندات المطلوبة و الرسوم طبقا للقانون وتليفونات الجهات الرقابية فى حالة عدم التزام الوحدة المحلية بتلك المعايير، وتيسير إجراءات الحصول الخدمات من خلال تعدد قنوات الحصول على الخدمة أما من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين او من خلال الابليكيشن ( خدمات مصر ) او الموقع الإلكترونيlgs.gov.eg او بوابة محافظة الأقصر الإلكترونية او العلامة المائيةQR الموجودة بإيصال استلام الخدمة ، فيستطيع المواطن التقديم من خارج الوحدة المحلية وكذلك متابعة سير الخدمة الخاصة به حتى نهاية استلام الخدمة.

كما يهدف البرنامج إلى القضاء على الفساد المالى والإدارى ( حيث لا يدفع المواطن اكثر من الرسوم المقررة طبقا للقانون ) بالإضافة إلى عدم إتاحة التلاعب فى التفريق بين المواطنين من خلال ان أحدهم ان كان له محضر نجرى له خدمته والآخر لا نجرى له خدمته، وتطبيق منظومة الشباك الواحد حيث أن جميع الخدمات المقدمة للمواطن تؤدى من مكان واحد تحت سقف واحد لأداء الخدمات الإلكترونية، وتأمين قواعد البيانات وملفات المواطنين على سيرفرات موجودة بالوزارة حتى لا تعرض للسرقة أو التلف أو الحرق أو التلاعب من الموظفين، ورفع مؤشرات الأداء للمسئولين من خلال مجموعة كبيرة من التقارير الإلكترونية التى تتيح للمسئولين تقييم الخدمات وإصدار القرارات المناسبة بناءا على أرقام وإحصائيات دقيقة فيعطى قرار مناسبا لكل حالة طبقا للقانون.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية والمتضمن ضرورة تعاون كافة الوزارة والجهات مع وزارة التخطيط، لإستمرار ميكنة الخدمات الحكومية من أجل التيسير على المواطنين، وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحافظة الأقصر فى مجال تطوير خدمات المواطنين بصدد تطوير جميع الوحدات المحلية المراكز والمدن الست بمحافظة الأقصر ( الطود - البياضية - أرمنت - الزينية - القرنة - إسنا ).

رئيس مدينة إسنا يبحث مع قيادات المحافظة بدء فعاليات برنامج تطوير خدمات المواطنين (1)
رئيس مدينة إسنا مع قيادات المحافظة 
 
رئيس مدينة إسنا يبحث مع قيادات المحافظة بدء فعاليات برنامج تطوير خدمات المواطنين (2)
رئيس مدينة إسنا مع قيادات المحافظة 
 
رئيس مدينة إسنا يبحث مع قيادات المحافظة بدء فعاليات برنامج تطوير خدمات المواطنين (3)
رئيس مدينة إسنا مع قيادات المحافظة 
 
رئيس مدينة إسنا يبحث مع قيادات المحافظة بدء فعاليات برنامج تطوير خدمات المواطنين (5)
 فعاليات برنامج تطوير خدمات المواطنين 

 

رئيس مدينة إسنا يبحث مع قيادات المحافظة بدء فعاليات برنامج تطوير خدمات المواطنين (6)
 فعاليات برنامج تطوير خدمات المواطنين 

 


الاقصر

برنامج تطوير خدمات المواطنين

مدينة اسنا

نظام الشباك الواحد بالاقصر

وزارة التخطيط

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