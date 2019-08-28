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حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته 3100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالظاهر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:24 م
حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته 3100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالظاهر قطع غيار السيارات - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الظاهر الجزئية، حجز صاحب مخزن سيارات، 24 ساعة على ذمة التحريات، بعد ضبطه وبحوزته 3100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط"ن. ن" ، 32 سنة، المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدائرة قسم الظاهر، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها غاشا، بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 3100 قطعة غيار مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.


مباحث القاهرة

ارباح غير مشروعة

مخزن غير مرخص

محكمه جنوب القاهره

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