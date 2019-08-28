حبس مندوب مبيعات ضبط بحوزته 135 قلم ليزر ممنوع تداوله

كتب سليم على

قررت نيابة الموسكى، حبس مندوب مبيعات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 135 قلم ليزر بعيد المدى لمسافة تتجاوز 3 كيلو متر بالموسكى، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لضباط مباحث قسم المصنفات الفنية، مفادها أن "ك.أ.إ"،32 سنة، مندوب مبيعات يحوز كميات كبيرة من أقلام الليزر مجهولة المصدر والممنوع تداولها بالمخالفة لأحكام القانون بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وعثر بحوزته علي" 135 قلم ليزر بعيد المدى لمسافة تتجاوز 3 كيلو متر، 135 شاحن كهرباء لبطارية قلم الليزر"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة التحقيق.