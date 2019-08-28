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حبس عاطل متهم بالاتجار فى الهيروين بعد ضبطه بسلاح نارى فى الطالبية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:03 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى الهيروين بعد ضبطه بسلاح نارى فى الطالبية مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بعد ضبطه وبحوزته  46 تذكرة هيروين بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وتحفظت النيابة على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، وأمرت بعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير عنها، فضلًا عن التحفظ على السلاح النارى المضبوط معه، وعرضه على المعمل الجنائى.
 
واعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار فى المواد المخدرة، من أجل تحقيق مكاسب مالية سريعة، وانه لجأ إلى تجارة الهيروين بسبب المكاسب المالية الكبيرة التى يحققها الاتجار بالمخدرات.
 
وأضاف المتهم، أن السلاح النارى المضبوط بحوزته، اشتراه من عاطل، لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، خلال عملية بيع المخدر، وأرشد عن هوية المتهم الذى حصل منه على السلاح النارى، كما أرشد عن هوية المتهم ببيع الهيروين له.
 
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.
 
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 46 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى ميزان حساس، وهاتفين محمول، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
 

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