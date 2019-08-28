جامعة الإسكندرية تعلن استعدادها لاستقبال 180 ألف طالب فى العام الجامعى الجديد

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، خلال إجتماع مجلس الجامعة، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، ضرورة الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لإستقبال ما يقرب من 180 ألف طالب فى بداية العام الدراسى الجديد الذى يبدأ فى 21 سبتمبر القادم، وهنأ المجلس ببدء الدراسة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وتميزها بتخصصات فريدة على مستوى الجامعات المصرية، تم اختيارها وفقاً لاحتياجات سوق العمل، واستجابة للاحتياجات القومية للدولة فى ضرورة تأهيل كوادر فى مجال تحليل البيانات، باستخدام لغات البرمجة واستخدامها فى استخلاص النتائج.

وأوضح الكردى، أن التحويلات للكلية الجديدة بدأ ورقياً يوم الاثنين 26/8/2019 من الكليات غير المناظرة بجامعة الإسكندرية، والمناظرة من الجامعات الأخرى فى حدود النطاق الجغرافى لجامعة الإسكندرية، موضحاً أن 154 طالب قاموا حتى الآن بتقديم أوراقهم، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص ملفات الطلبة، حيث سيتم قبول 50 طالب فى كل من البرامج الثلاثة فى مجال تحليلات ومعلومات الرعاية الصحية، وتحليلات الأعمال، وتحليل وسائط الإعلام.

وأضاف الكردي، أن التقديم مستمر لمدة أسبوعين، وأن العام الدراسى الجديد سيشهد تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمعظم الكليات، موضحاً أنه سيتم تنظيم ندوات تعريفية وإرشادية لهم حول نظام برامج الساعات المعتمدة ومزاياها وشروط القبول وأقسام الكليات المختلفة لمساعدة الطلاب فى الاختيار، وتجهيز أماكن استقبال الطلاب، وتوزيع دليل طلابى لكل كلية يتضمن جميع الخدمات التى تقدمها الكلية لطلابها، وتذليل الصعوبات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة وتسهيل العملية التعليمية لهم بإعتبارهم جزء لا يتجزء من النسيج الطلابى الجامعى، وأضاف أنه يجرى الآن الإنتهاء من إستكمال تجهيز المنشآت الجامعية والمعامل والورش، والإنتهاء من إستعدادات المدن الجامعية لإستقبال الطلاب، وأعمال الصيانة الدورية لكافة مرافقها.

كما أكد الكردى أن العام الدراسى القادم 2019/2020، سيكون عاما لتدويل التعليم والبرامج الدراسية التى يتم دراستها بجامعة الاسكندرية، وذلك بهدف الانفتاح على العالم الخارجى والتسويق لبرامج الجامعة دولياً لزيادة أعداد الطلاب الوافدين ورفع تصنيف الجامعة عالمياً، فضلاً عن زيادة الدخل القومى لمصر .

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، خلال إجتماع مجلس الجامعة، أن أرض مدينة الحمام التابعة لجامعة الاسكندرية تم وضعها على خريطة التطوير بجامعة الاسكندرية، مشيراً أنه تم إخلاء كافة التعديات ومخلفات البناء الواقعة على أرض الجامعة، ولفت الكردى أنه سيكون هناك خطة إستراتيجية ممنهجة لتطوير تلك الأرض لتكون جاهزة لبناء كلية الزراعة بمدينة الحمام وذلك بغية الإستفادة من خبرات أساتذة جامعة الاسكندرية فى المشروعات القومية الزراعية التى تتبناها الدولة المصريـة حاليا، خاصة بمشروعان الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب.

وقدم الدكتور عبد المنعم فوزى، رئيس لجنة القوافل الطبية والخدمية بالجامعة تقريراً عن دور الجامعة فى تطوير قرية باب العبيد بأبيس لاستكمال خطة التطوير الخاصة بالقرية، وذلك فى إطار توجهات الدولة بتطوير القرى المصرية والعشوائيات، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من كليات الفنون الجميلة والتربية النوعية وزراعة الشاطبى وسابا باشا لمتابعة أعمال التطوير فى القرية، ووضع تصور عمرانى وبصرى للقرية، ومساعدة أهالى القرية فى إقامة مشروعات صغيرة متميزة.

وفى إطار حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية والرياضية وتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية، وافق المجلس على إتاحة الملاعب الرياضية بالكليات المختلفة للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية وإتاحتها لجميع الطلاب فى جميع الأوقات.

واستعرض الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، تقريراً عن حجم العمل بالمستشفيات الجامعية خلال فترة اجازة عيد الاضحى وإجمالى عدد الحالات التى تم فحصها بجميع أقسام الطوارئ لمستشفيات الجامعية بالاسكندرية والتى بلغت ما يقارب 3 آلاف حالة منهم 367 عملية جراحية، حيث استقبل المستشفى الرئيسى 994 حالة تم فحصها من سموم وحروق، وبلغ عدد العمليات 208 عملية جراحية منهم 141 جراحات تجميل، واستقبل مستشفى الشاطبى 584 حالة عمليات قيصرية، ومستشفى الاطفال استقبل 832 حالة، ومستشفى الحضرة للعظام 500 حالة منهم 156 عملية كسور وخلع وشروخ.

ووافق المجلس على ضم عضويات مجالس الكليات من الداخل والخارج للعام الجامعى 2019/2020 كما وافق المجلس على ترقية 4 عضو هيئة تدريس، 1 إلى درجة أستاذ، و 3 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 5 مدرس ومنح 21 درجة دكتوراه، و45 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.