جامعة أسيوط: تعديلات فى مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد وإرجاؤها للاثنين المقبل

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تحديد مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لها للعام الجامعى 2019/2020 والتى من المقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين القادم الموافق الثانى من سبتمبر المقبل والممتدة حتى 23 من الشهر ذاته.

وفى هذا الصدد أشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن إدارة الجامعة قد أرجأت البدء فى اختبارات الكشف الطبى إلى يوم الاثنين بدلاً من الأحد الأول من سبتمبر، وذلك تحسباً لتزامنها مع عطلة رأس السنة الهجرية والتى محتمل أن توافق يوم الأحد وفق ما سوف تحدده الرؤية الشرعية، وكشف الدكتور طارق الجمال أن أعمال الكشف الطبى الممتدة من المقرر أن تجرى بمتوسط 1500 طالب يومياً، مؤكداً أن إدارة الجامعة قد انتهت من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب و أولياء أمورهم إثناء إجراءات الكشف الطبى مما يسهم فى سير إجراءات الكشف الطبى فى هدوء وانتظام .

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية الكشف الطبى لطلاب يوم الاثنين الموافق 2/9 لطلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والطب البيطرى، وتحديد يوم الثلاثاء الموافق3/9 لطلاب كليات طب الأسنان والتربية النوعية والفنون الجميلة ،ويوم الأربعاء الموافق 4/9 لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات و التجارة ،وتحديد يوم الخميس 5/9 لطلاب كليتى العلوم والتجارة، أما يوم الأحد 8/9 لطلاب كلية الآداب ،ويوم الاثنين 9/9 لطلاب كلية الآداب والزراعة، والثلاثاء الموافق 10/9 لطلاب كلية التربية (شعبة عامة)، والأربعاء الموافق 11/9 لطلاب كلية التربية (باقى الشعب )إلى جانب كلية رياض الأطفال، كما تقرر تحديد يوم الخميس الموافق 12/9 لطلاب كلية التربية الرياضية والمعهد الفنى للتمريض .

أما طلاب كلية الحقوق فمقرر لهم يوم الأحد الموافق 15/9، أما يوم الاثنين الموافق 16/9 فقد تقرر تحديده لطلاب كلية الحقوق إلى جانب معهد السكر، والثلاثاء الموافق 17/9 لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية، والأربعاء 18/ 9 فتم تخصيصها لطلاب كلية التمريض.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب انه تقرر تحديد أيام الخميس 19/9 والأحد 22/9 و الاثنين 23/9 لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبى من جميع الكليات ،منوهاً ان الكشف الطبى من المقرر إجراؤه بمجمع صالات الامتحانات قاعة (1) صالة (د) و(ذ) أمام كلية الهندسة.