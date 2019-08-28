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تعرف على الهيئة القضائية التى تنظر جرائم حماية المستهلك والتمويل العقارى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:08 ص
تعرف على الهيئة القضائية التى تنظر جرائم حماية المستهلك والتمويل العقارى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن الهيئة التى تنظر القضايا التى تتعلق بحياتهم اليومية، كالتمويل العقارى، ووحقوق المليكة الفكرية.

ويقول المحامى خالد محمد إن القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، تختص بها المحكمة الاقتصادية دون غيرها.

وأضاف المحامى بالنقض أن المحكمة الاقتصادية تنظر الجرائم الخاصة بالقوانين الآتية:

1- قانون التمويل العقارى.

2- قانون حماية الملكية الفكرية‏.

3- قانون تنظيم الاتصالات.

4- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

5- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

6- قانون حماية المستهلك.


المحكمة الاقتصادية

التمويل العقارى

حماية المستهلك

تنظيم الاتصالات

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