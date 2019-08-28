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تراجع بورصة قطر بنسبة 0.04% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:01 م
تراجع بورصة قطر بنسبة 0.04% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% خاسرة 4.28 نقطة، لتغلق عند مستوى 10025.47 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 66.4 مليون سهم بقيمة 203.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5903 صفقة، وارتفع 21 سهما، وانخفض 18 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.78% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.01%.
 

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