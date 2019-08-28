تحرير 585 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات

أسوان - صلاح المسن

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 585مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 9 دراجات نارية بدون ترخيص.

وتم فحص 25 قائد سيارة بنقطة تحرير كيما، دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش والبانجو.

كما تضمنت الجهود تحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 81 مخالفة وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش،

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 87 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق