تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحا 10.320 نقطة ليصل إلى مستوى 5948.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحاً 16.680 نقطة ليصل إلى مستوى 6543.68 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.130 نقطة ليصل إلى مستوى 4782.18 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 53.4 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار كويتى عبر 2793 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة عقارات الكويت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 4.22%، تليه شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 4.17%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الرأى الإعلامية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم شركة منازل القابضة بنسبة 5.02%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 4.25%.