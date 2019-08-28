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القبض على مندوب مبيعات بحوزته 135 قلم ليزر ممنوع تدواله بالأسواق فى الموسكى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:13 م
القبض على مندوب مبيعات بحوزته 135 قلم ليزر ممنوع تدواله بالأسواق فى الموسكى متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مندوب مبيعات بحوزته 135 قلم ليزر بعيد المدى لمسافة تتجاوز 3 كيلو متر بالموسكى، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم المصنفات الفنية، مفادها أن "ك.أ.إ"،32 سنة، مندوب مبيعات يحوز كميات كبيرة من أقلام الليزر مجهولة المصدر والممنوع تداولها بالمخالفة لأحكام القانون بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وعثر بحوزته علي" 135 قلم ليزر بعيد المدى لمسافة تتجاوز 3 كيلو متر، 135 شاحن كهرباء لبطارية قلم الليزر"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

اقلام ليزر

الموسكى

منتجات مجهولة المصدر

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