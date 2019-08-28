القبض على عامل صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية قتل بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عامل صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تردد عامل صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل، على شقة مستأجرة بدائرة القسم.

بإعداد عدة أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته آقر بصحة الحكم الصادر ضده.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.