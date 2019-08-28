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السودان يؤجل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية لحين إنهاء الاتفاق

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:56 ص
السودان يؤجل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية لحين إنهاء الاتفاق السودان
كتبت – هناء أبو العز

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أعلنت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الأربعاء،  تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، الذي كان من المقرر أن يعلن اليوم،  لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية.
 
وأشارت الصحيفة إلى حدوث تجاوز من قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليمها لترشيحات الوزراء إلى رئيس الوزراء مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة حسب ما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني المادة العاشرة التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء.
 
وأكد المصدر  تسلم المكون العسكري في مجلس السيادة للترشيحات، مساء أمس، وأنه سيعكف علي دراستها اليوم ثم تسليمها للحرية والتغيير التي من المفترض أن تسلم رئيس الوزراء قائمة نهائية متفق عليها بين الطرفين.
 
وتوقع المصدر أن تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت لاستيفاء الإجراءات والشروط بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ثم إعلان تشكيل الحكومة.
 
ورجحت المصادر ألا يكون للمكون العسكري في مجلس السيادة تحفظات قوية على الأسماء التي تم ترشيحها خاصة بعد إخضاعها للفحص من جهات الاختصاص. وطلب المصدر إعطاء رئيس الوزراء الوقت الكافي لإجراء المشاورات اللازمة لاختيار الوزراء، خاصة و أنه أعلن أمس أنه تسلم قائمة الترشيحات من قوى الحرية والتغيير الثالثة ظهرا.

السودان

تشكيل مجلس عسكرى

حقيبة الوزراء

مجلس السيادة

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