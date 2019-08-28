السكة الحديد تعتذر للركاب عن تأخر القطار 589 الإسكندرية - بورسعيد 55 دقيقة

توجهت السكة الحديد بالاعتذار لركاب قطار 589 سياحى الإسكندرية - بورسعيد لتأخيره 55 دقيقة عن موعد القيام من محطة الإسماعيلية، حيث بوصول القطار محطة الإسماعيلية الساعة العاشرة صباحاً تلاحظ دخنة بغرفة محرك الجرار 3206 نتيجة عطل فنى مفاجيء.

وأوضحت السكة الحديد أن الفنيون ومختصو الحماية المدنية بالمحطة تعاملوا مع العطل باستخدام الطفايات والمياه ومعاونة المطافئ المحلية بالمحافظة، وقد تم رفع الجرار المعطل وضم الإمداد وقيام القطار وتم التنبيه بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الجرار المعطل وتحديد أسباب العطل الفنى.

