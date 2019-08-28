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الرئاسة الروسية ترحب بإطلاق سراح صحفى فى أوكرانيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:37 م
الرئاسة الروسية ترحب بإطلاق سراح صحفى فى أوكرانيا المتحدث الصحفى للكرملين دميترى بيسكوف
أ ش أ

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رحبت الرئاسة الروسية (الكرملين) بقرار الإفراج عن الصحفى كيريل فيشينسكى مدير موقع (ريا نوفستي) فى أوكرانيا.
 
وقال المتحدث الصحفى للكرملين دميترى بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، "نرحب بقرار الإفراج عن الصحفى فيشينسكى الصادر عن المحكمة الأوكرانية، وسنقتصر حاليا على التقييمات".
 
من جانبها، اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، قرار محكمة "بودولسك" فى كييف بالإفراج عن مدير موقع (ريا نوفوستي) بأوكرانيا عادلا، مشيرة إلى أنه يعطى الأمل فى اتخاذ مزيد من الإجراءات الموضوعية فى قضيته.
 
وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن إطلاق سراح كيريل فيشينسكى هو أول خطوة نحو العدالة تجاه الصحفيين.
 
وكان فيشينسكى، قد أُعتقل فى كييف خلال مايو 2018، بتهمة دعمه لجمهوريات "دونباس" والخيانة العظمى، التى تستوجب عقوبة حدها الأقصى السجن لـ 15 عاما.
 
وقد قررت محكمة الاستئناف فى كييف - فى وقت سابق اليوم - الإفراج عن فيشينسكى بموجب التزام منه بالحضور عند أول استدعاء إلى المحكمة للإبلاغ عن تغيير مكان إقامته أو عمله والامتناع عن التواصل مع الشهود، علما أنه من المقرر عقد الجلسة التالية للقضية ضد فيشينسكى فى 16 سبتمبر القادم .
 

الرئاسه الروسيه

روسيا

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