استطلاع:71.8% من الكوريين الجنوبيين يبدون نيتهم فى مواصلة مقاطعة المنتجات اليابانية

أ ش أ

أظهر استطلاع جديد للرأى أجرته وكالة "ماكروميل إمبراين" المتخصصة فى إجراء استطلاعات الرأى في كوريا الجنوبية " أن 7 من كل 10 كوريين جنوبيين أبدوا عزمهم مواصلة مقاطعة المنتجات اليابانية حتى لو تم تخفيف قيود الصادرات اليابانية ضد كوريا الجنوبية.

وطبقا لنتائج الاستطلاع -الذي نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء- فإن 71.8% من المستطلعين أكدوا أن لديهم نية في الامتناع عن شراء المنتجات اليابانية حتى لو تم تخفيف قيود التصدير اليابانية.

وأعلنت "ماكروميل إمبراين" المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأى أنها استهدفت 500 من الكوريين الجنوبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 عاما في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من 8 إلى 9 أغسطس على الإنترنت، للخروج بهذا الاستطلاع.

وأظهرت النتائج أن 80.4% من المستطلعين يؤيدون حملة مقاطعة المنتجات اليابانية.

فيما أجاب 47.2% منهم بأنهم لا يشترون المنتجات اليابانية ما لم تكن ضرورية، بينما أجاب 45.6% بأنهم لا يشترون المنتجات اليابانية أبدا.

وقال 7.2% إنهم يشترون المنتجات اليابانية التي اعتادوا شراءها في السابق.

وقال 48% من المستطلعين إنهم زاروا اليابان في السابق، فيما قال 12.4% إنه لديهم نية السفر إلى اليابان في المستقبل.

وتراجعت نسبة تفضيل الكوريين الجنوبيين لليابان من 48.5 نقطة من أصل 100 قبل فرض اليابان قيود التصدير إلى 22.2 نقطة.

وردا على سؤال عما إذا كان السبب في نشوب القضية يرجع لحزب معين أو سياسي معين في اليابان وغير متعلق باليابانيين العاديين، أجاب 53.6% بـ "نعم".