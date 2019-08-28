إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى أمام قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم كريم حسن رمضان 26 سنة مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، أحمد رأفت ذكى 25 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، محمد محمد هنداوى 48 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، عمر محمد محمد 18 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.