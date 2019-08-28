سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تصعد حوالي 2% بعد هبوط حاد في مخزونات الخام في أمريكا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:33 م
أسعار النفط تصعد حوالي 2% بعد هبوط حاد في مخزونات الخام في أمريكا صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 صعدت أسعار النفط حوالي 2%  اليوم الأربعاء بعد هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ساعد في تهدئة المخاوف من ضعف الطلب على النفط وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 98 سنتا، أو 1.7 %، لتبلغ عند التسوية 60.49 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتا، أو 1.6 %، لتسجل عند التسوية 55.78 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت عشرة ملايين برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل مع تباطؤ الواردات.

وهبط صافي واردات أمريكا من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.51 مليون برميل يوميا إلى 2.9 مليون برميل يوميا، في حين انخفضت الواردات في منطقة ساحل الخليج إلى أدنى مستوى مسجل عند 1.2 مليون برميل يوميا.

وعلى مدار الأساييع الأربعة الماضية، بلغ متوسط واردات النفط الخام حوالي سبعة ملايين برميل يوميا، أو أقل بنسبة 12.3 %عن فترة الأسابيع الأربعة نفسها في العام الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 388 ألف برميل.

لكن القلق من تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين على الطلب تقيًد مكاسب النفط.

وأسعار النفط منخفضة حوالي 20 % عن أعلى مستوياتها هذا العام التي سجلتها في أبريل نيسان، فيما يرجع جزئيا إلى القلق من أن الحرب التجارية تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي وقد تقوض الطلب على النفط.

وخفض بنك مورجان ستانلي توقعاته للأسعار للفترة المتبقية من العام إلى حوالي 60 دولارا للبرميل لخام برنت من 65 دولارا، وإلى 55 دولارا للبرميل للخام الأمريكي من 58 دولارا. وخفض أيضا توقعاته لنمو الطلب على النفط للعام الحالي والعام القادم.

 

 


النفط

البترول

اسعار النفط

اسعار البترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة