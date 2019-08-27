8 جمال مصرية تخوض سباق ولى العهد للهجن بالسعودية اليوم

رسالة الطائف - محمد حسين

تنافس 8 هجن مصرية فى سباق ولى العهد للهجن فى محافظة الطائف السعودية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت إدارة السباق، أن أشواط اليوم من فعاليات السباق التى ستشارك فيها الهجن المصرية ضمن أشواط مخصصة لمنافسات الهجن العربية هى 4 أشواط ماراثون لمسافة 10 كيلو للهجن من نوع (بكار- قعدان).

وجوائز الحاصلين على الخمس مراكز الأولى فى كل شوط هى : 30 ألف ريال سعودى، والشوط الثانى 14 ألف ريال سعودى، والشوط الثالث 10 آلاف ريال سعودى، والرابع 9 آلاف ريال، والخامس 8 آلاف ريال.

وقال عيد حمدان المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن مشاركة مصر فى سباق ولى العهد تنطلق اليوم وسط استعدادت وحضور من الملاك وقيادات اتحاد الهجن.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن 8 من بين 67 من الهجن المصرية تشارك فى خوض السباق ابتداء من اليوم حتى الجمعة القادم .

وخصص الاتحاد السعودي للهجن المنظم للمهرجان المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.