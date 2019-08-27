3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

كتب محمد مجدى السيسى

نصت المادة 50 من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، على وضع عدد من التيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى عند وجود مبرر اقتصادى، وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.

ويستعرض "اليوم السابع" تلك التيسيرات :

1. التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى.

2. تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

3. منح أجل لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.