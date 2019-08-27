سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:30 ص
3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 50 من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، على وضع عدد من التيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى عند وجود مبرر اقتصادى، وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.

ويستعرض "اليوم السابع" تلك التيسيرات :

1. التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى.

2. تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

3. منح أجل لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.

 


البرلمان

مشروعات البرلمان

مشروعات الشباب

اخبار المشروعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة